Италия

Тренер намерен усилить команду.

Новый тренер туринского Ювентуса Массимилиано Аллегри уже составил шорт-лист из футболистов, которыми хочет усилить состав.

Наставник не против был бы видеть нападающих Мауро Икарди (ПСЖ) и Душан Влаховича (Фиорентина), полузащитников Миралема Пьянича (Барселона), Поля Погба (Манчестер Юнайтед) и Мануэля Локателли (Сассуоло).

Также тренер намерен пригласить Мемфиса Депая. Однако подписание возможно только в случае, если голландец не перейдет в Барселону. Возможно и усиление состава Аркадиушем Миликом из Марселя.

Могут также быть и потери. Криштиану Роналду раздумывает об уходе в другой клуб, но окончательное решение о своем будущем португалец примет после чемпионата Европы.

Ранее сообщалось, что Ювентус готов подписать Пьянича только на правах аренды.