Тренер намерен усилить команду.
Массимилиано Аллегри, Getty Images
05 июня 2021, 17:26
Новый тренер туринского Ювентуса Массимилиано Аллегри уже составил шорт-лист из футболистов, которыми хочет усилить состав.
Наставник не против был бы видеть нападающих Мауро Икарди (ПСЖ) и Душан Влаховича (Фиорентина), полузащитников Миралема Пьянича (Барселона), Поля Погба (Манчестер Юнайтед) и Мануэля Локателли (Сассуоло).
Также тренер намерен пригласить Мемфиса Депая. Однако подписание возможно только в случае, если голландец не перейдет в Барселону. Возможно и усиление состава Аркадиушем Миликом из Марселя.
Могут также быть и потери. Криштиану Роналду раздумывает об уходе в другой клуб, но окончательное решение о своем будущем португалец примет после чемпионата Европы.
Ранее сообщалось, что Ювентус готов подписать Пьянича только на правах аренды.