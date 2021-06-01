Италия

Босниец не против перебраться в бывший клуб.

Полузащитник каталонской Барселоны Миралем Пьянич хочет вернуться в туринский Ювентус.

Хавбек недоволен своей ситуацией в Каталонии и не удовлетворен минувшем сезоном.

После того, как в "старую сеньору" пришел Массимилиано Аллегри, Пьянич решил, что снова хотел бы поработать под его руководством.

Также отмечается, что руководители Ювентуса рассмотрят вариант с возвращением футболиста на встрече с новым наставником.

Напомним, Пьянич выступал за Ювентус с 2016 по 2020 год. В минувшем сезоне он провел в 19 матчей в Ла Лиге.

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