Италия

Арсенал пока не устраивает предложение римского клуба.

Центральный полузащитник и экс-капитан лондонского Арсенала Гранит Джака близок к переезду в итальянскую Серию А в летнее трансферное окно.

28-летнего швейцарца стремится подписать Рома, новый главный тренер которой Жозе Моуриньо лично хочет видеть футболиста в своей команде.

Как сообщает журналист Николо Скира, римский клуб уже согласовал с Джакой условия четырехлетнего контракта, однако достичь аналогичного успеха в переговорах с Арсеналом пока не удалось.

Рома предложила за швейцарского хавбека 14 миллионов евро и 3 миллиона евро в качестве бонусов, однако "канониры" хотят выручить с продажи своего игрока 23-25 миллионов евро.

Напомним, что ранее сам Гранит Джака прокомментировал интерес со стороны Ромы, лестно высказавшись в адрес Жозе Моуриньо.