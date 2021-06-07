Италия

Новое соглашение с португальским хавбеком будет рассчитано до лета 2022 года.

Полузащитник Вероны Мигел Велозу может продолжить свои выступления в составе итальянского клуба. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По информации источника, руководство "эллас" готово предложить 35-летнему португальцу контракт на один сезон — до лета 2022 года.

Мигел выступает за Верону с 2019 года и в прошлом сезоне он провел 22 матча, в которых забил два мяча и отдал два ассиста.

Напомним, что в период с 2012 по 2016 год Велозу выступал в составе киевского Динамо, вместе с которым он стал двукратным чемпионом Украины и один раз победителем Кубка страны.

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