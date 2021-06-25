Италия

Сергей Шевченко — о глобальных перестановках в клубах Серии А

Первые же недели по окончании сезона-2020/21 в Серии А запомнились удивительной активностью клубов: тренерские отставки следовали одна за другой, на место уволенных приходили новые, иной раз совсем неожиданные кандидаты, а ландшафт изменился до неузнаваемости. Достаточно заметить, что из топ-7 команд наставников сохранили только Милан и Аталанта. Каждый из случаев заслуживает более пристального взгляда, и мы обязательно этим займёмся ближе к старту нового чемпионата. Сейчас же вкратце оценим положение клубов.

Интер: оптимальный эконом-вариант

Антонио Конте ---> Симоне Индзаги

Самое громкое и, возможно, самое значимое изменение. Интер, триумфатор минувшего сезона, уже не будет прежним, лишившись главного строителя. Причиной тому – финансы: китайские владельцы не готовы спонсировать клуб в прежнем объёме, а удерживать тонущую лодку на плаву неинтересно уже Конте, который и без того чрезвычайно требователен к усилению состава. Здесь, напротив, не избежать ослабления, "нерадзурри" вынуждены будут продать ряд важных игроков.

Заменой Конте стал Индзаги-младший, которого давно сватали в топ-клубы. Решение пригласить именно его вполне логично. Во-первых, Симоне использует схожую модель игры – речь как о расстановке 3-5-2, так и о ставке на контратаке. Соответственно, команда уже неплохо адаптирована к его идеям. Во-вторых, Индзаги умеет добиваться результатов, имея ограниченный бюджет. Есть подозрение, что Интер уже понемногу можно называть экс-чемпионом. Удержаться в зоне ЛЧ – задача, которая по плечу новому тренеру, но для конкретных прогнозов необходимо оценивать получившийся состав команды.

Ювентус: раньше было лучше

Андреа Пирло ---> Массимилиано Аллегри

Уход Пирло был неизбежен, и никакие кубковые победы не могли его спасти. Эксперимент признан неудачным, да так явно, что Аньелли наступил на горло собственной песне, признав стратегическую ошибку: два года назад Аллегри зря убрали из Ювентуса. Поиски обернулись серией неудач, и теперь "бьянконери" желают вернуться к недавнему прошлому, когда внутренние титулы не были проблемой, а бонусом ещё и в финал ЛЧ можно было забраться.

Мы уже писали на тему возможного "камбэка" Аллегри. Добавим, что Фабио Паратичи, с которым у Макса был конфликт, уже покинул клуб. Вероятно, уйдёт и Роналду, который не вписывается в подчёркнуто коллективный футбол нового-старого тренера. Вскоре мы узнаем, изменился ли за это время сам Аллегри, но уж точно нет сомнений, что Ювентус с ним во главе – главный фаворит нового сезона.

Наполи: хотим в Лигу чемпионов

Дженнаро Гаттузо ---> Лучано Спаллетти

Главные неудачники сезона минувшего тоже не стали тянуть с выводами. Уход Гаттузо напрашивался ещё зимой, но Де Лаурентис не стал менять коней на переправе. Задним числом можно утверждать, что зря, хотя накануне заключительного тура позиции Наполи выглядели убедительно. Рино сложно упрекать: он пытался строить конструктивный футбол, менял схемы, работал вопреки личным трудностям и заслужил уважение фанатов Наполи, но не выйти с таким составом в Лигу чемпионов – результат откровенно провальный.

Выбор нового тренера показал, что Де Лаурентис не желает более экспериментировать. Спаллетти – тренер опытный и, пожалуй, недооценённый. Уж финишировать в зоне ЛЧ для него в порядке вещей. Лучано слишком нервничал, работая в Интере, но за прошедшее время должен был восстановить силы. Вряд ли с его приходом стоит ждать глобальных изменений. Наполи стоит лишь укрепить несколько позиций – и перед нами одна из сильнейших команд этой Серии А.

Лацио: перерождение "саррибола"

Симоне Индзаги ---> Маурицио Сарри

Уход Индзаги в Интер определённо стал неприятным сюрпризом для Клаудио Лотито, ведь тренер уже был готов подписать новый контракт. Симоне более десяти лет работал в Лацио, пять лет тренировал основной состав, вернул команду в Лигу чемпионов и даже боролся за "скудетто". Едва ли можно было рассчитывать на большее, учитывая достаточно скромные траты римлян. По ходу минувшего сезона, однако, создалось впечатление, что тренер упёрся в потолок: для борьбы с Баварией не хватило класса, для гонки на дистанции в чемпионате – глубины состава.

Новый выбор получился действительно интересным и завершил мозаику, где известные специалисты распределялись по итальянским топ-клубам (заметим, что Сарри ждали, скорее, в Роме). Маурицио – тренер неординарный, а его работа в Наполи была тактическим чудом. Нечто подобное от него будут ждать и здесь, хотя давление будет по определению не таким сильным, как в Турине – и это упрощает жизнь новому тренеру. С другой стороны, привычная тактика Индзаги и "саррибол" – едва ли не противоположности. Команду ждёт непростая перестройка, которая займёт немало времени. Хватит ли терпения у Лотито?

Рома: удивить всех

Паулу Фонсека ---> Жозе Моуриньо

"Джаллоросси" определились заранее. Фонсеку, который провалил второй сезон в Италии, сменил, возможно, самый одиозный тренер Европы. Моуриньо – это громко и на редкость любопытно (стоит пожалеть, что он разминулся с Конте; зато Интер с Ювентусом как таковые никуда не денутся). Любые прогнозы условны, пока нет ясности насчёт состава. Пора бы уже Дэну Фридкину вложиться в усиление, а Роме навести шороху не только медийно. В классе нынешнего Жозе есть сомнения, неудач в Англии было слишком много, но ведь в Италии многие футболисты обретали второе дыхание. Почему бы Моуриньо не пойти по пути Ибрагимовича, Лукаку или, зачем далеко ходить – Мхитаряна?

Остальные: сделайте что-нибудь с Фиорентиной

Жизнь кипит и за пределами топ-7: Роберто Де Дзерби рискнул принять Шахтёр, Клаудио Раньери заранее объявил об уходе из Сампдории, ожидаемы были смены тренеров в Фиорентине и Торино.

"Скуадра граната" выбрала Ивана Юрича, и это смотрится очень перспективно – хорватский тренер проделал отличную работу с Вероной, которую поднял в верхнюю часть таблицы. Ныне время подниматься уже самому Торино, который докатился до борьбы за выживание. Вот насчёт Вероны имеются сомнения: её выбор – Эусебио Ди Франческо, который стремительно приобретает репутацию "сбитого лётчика". В прошлом сезоне он едва не утопил Кальяри, а ведь Верона неоднократно понижалась в классе.

Коллега Ди Франческо по несчастью, Марко Джампаоло, близок к тому, чтобы заменить Де Дзерби в Сассуоло. Пожелаем терпения руководству "нероверди": спад, вероятно, был бы неизбежен в любом случае, а уж Джампаоло требуется время, чтобы привить свой специфический стиль игры. Отметим, что красиво выглядел бы другой расклад, где Сассуоло возвращал Ди Франческо (который раскрылся именно здесь, став для клубной истории особенным тренером), а Сампдория – Джампаоло, но такой лирики мы не дождались.

Фиорентина рискнула поставить на Гаттузо. Вряд ли получится хуже, чем в прошлом сезоне, состав у команды явно не для унылого плавания в "болоте", но ждать серьёзного прорыва было бы излишним оптимизмом. Впрочем, надо дождаться итогов трансферного окна – у Рокко Коммиссо явно заканчивается терпение, и он может поставить на будущий сезон, сохранив Влаховича и укрепив остальные линии. Кальчо определённо нужна мощная "скуадра виола", которая хотя бы борется за места в еврокубках.