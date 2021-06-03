Италия

Специалисту хотят предложить зарплату в 3 миллиона евро в год.

Руководство Лацио продолжает поиски нового главного тренера после отставки Симоне Индзаги.

По информации в Twitter Николо Скиры, клубе ведет переговоры с Маурицио Сарри. Сообщается, что президент клуба Клаудио Лотито надеется закрыть вопрос в ближайшее время.

Римский клуб готов предложить итальянскому специалисту контракт на 2 года с зарплатой 3 млн евро. Также тренер получит 500 тысяч евро в случае квалификации в Лигу чемпионов.

Помимо этого, в соглашение будет включен пункт об автоматическом продлении контракта еще на сезон.

Ранее стало известно, что Ювентус рассчитался с Маурицио Сарри, который покинул клуб летом 2020 года.