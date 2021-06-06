Италия

Опытный тренер находится на завершающей стадии переговоров с "орлами".

Маурицио Сарри может стать новым главным тренером Лацио после ухода Симоне Индзаги в Интер на место Антонио Конте.

Как сообщает авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио, Маурицио Сарри согласился возглавить Лацио.

По итогам минувшего сезона Лацио финишировал на шестом месте в турнирной таблице Серии А, что обеспечило команде место в групповом этапе Лиги Европы.

По информации других СМИ, римский клуб готов предложить итальянскому специалисту контракт на 2 года с зарплатой 3 млн евро. Также тренер получит 500 тысяч евро в случае квалификации в Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что новым наставником "орлов" может стать Нуну Санту.