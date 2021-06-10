Италия

Туринцы хотят подписать английского нападающего.

Ювентус рассматривает возможность подписания нападающего Тоттенхэма Харри Кейна в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает Calciomercato, Максимиллиано Аллегри хочет подписать форварда, а потому туринцы обратили внимание на Кейна, который хочет покинуть "шпор".

Источник утверждает, что Ювентус уже связался с английским футболистом, но опасается, что не сможет заплатить необходимую сумму, хотя готов вступить в переговоры.

Напомним, что Манчестер Сити определил Кейна в качестве одной из главных целей на лето.