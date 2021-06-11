Футболист заинтересовал один из итальянских клубов.
ВЛАДИСЛАВ КОЧЕРГИН, ФК ЗАРЯ
11 июня 2021, 22:12
Полузащитник луганской Зари Владислав Кочергин привлек внимание одного из клубов Серии А.
Как сообщает Trivenetogoal, ссылаясь на Corriere del Veneto, в услугах игрока заинтересована Венеция, которая вышла в Серию А по итогам минувшего сезона.
Команде предоставляется три слота для футболистов не из ЕС, и все эти слоты будут заполнены.
Это будет покупка футболистов из США, Восточной Европы и, возможно, Украины.
Отметим, что контракт Кочергина с Зарей рассчитан до лета 2022 года. Его нынешняя стоимость на портале Transfermarkt составляет 2,5 миллиона евро.
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