Италия

Футболист заинтересовал один из итальянских клубов.

Полузащитник луганской Зари Владислав Кочергин привлек внимание одного из клубов Серии А.

Как сообщает Trivenetogoal, ссылаясь на Corriere del Veneto, в услугах игрока заинтересована Венеция, которая вышла в Серию А по итогам минувшего сезона.

Команде предоставляется три слота для футболистов не из ЕС, и все эти слоты будут заполнены.

Это будет покупка футболистов из США, Восточной Европы и, возможно, Украины.

Отметим, что контракт Кочергина с Зарей рассчитан до лета 2022 года. Его нынешняя стоимость на портале Transfermarkt составляет 2,5 миллиона евро.

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