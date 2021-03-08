Украина

Украинский хавбек поучаствовал в разгроме Львова в поединке чемпионата Украины.

Заря в рамках 17-го тура украинской Премьер-лиги не пощадила ПФК Львов (4:0) и продлила победную серию до семи игр подряд.

Интересно, что данное противостояние стало для полузащитника Владислава Кочергина юбилейным в футболке луганского клуба.

24-летний украинец провел за Зарю ровно 100 поединков во всех турнирах, включая чемпионат Украины, Кубок страны и еврокубки, о чем сообщает официальный сайт "мужиков".

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Заря — ПФК Львов вы можете на Football.ua.