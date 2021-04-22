Украина

Хавбек луганчан проводит качественный сезон в УПЛ, чем заслужил внимание национальной команды.

Полузащитник луганской Зари Владислав Кочергин, скорее всего, попадет в расширенный список сборной Украины на ближайшем сборе в рамках подготовки национальной команды в Евро-2020. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Если 24-летний хавбек пополнит ряды команды Андрея Шевченко, то это будет дебютный вызов в сборную для футболиста.

В нынешнем сезоне Кочергин провел 28 поединков во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал три результативные передачи.

Напомним, что ближайший сбор сборная Украины планирует провести в мае по завершению сезона в УПЛ.

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