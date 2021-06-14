Италия

Португалец намерен сконцентрироваться на национальной команде.

Форвард Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился мыслями о своем будущем.

"Я выступаю на высочайшем уровне на протяжении 18 лет. Меня все эти разговоры не беспокоят. Что бы ни случилось, это будет к лучшему.

Останусь я или уйду – сейчас это не главное. Я сосредоточен на игре своей сборной", – сказал португалец.

Ранее Роналду поддержал хавбека Интера и сборной Дании Кристиана Эриксена после инцидента в матче Дания — Финляндия.