Украина

В обойме Николая Костенко 16 доступных игроков.

Сегодня сборная Украины по пляжному футболу отправилась в Португалию, где проведет матчи отборочного этапа Суперфинала Евролиги-2021. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

В обойме Николая Костенко оказалось 16 игроков.

Состав сборной Украины по пляжному футболу

Вратари: Андрей Неруш (Гриффин), Владимир Гладченко (Сервит), Денис Сабатюк (Альтернатива).

Полевые игроки: Игорь Борсук, Роман Пачев (оба — Артур Мьюзик), Олег Сиренко (Альтернатива), Олег Зборовский (NC Beachsoccer), Максим Войток, Александр Корнийчук, Юрий Щерица, Андрей Пашко, Ярослав Заворотный, Константин Макеев, Дмитрий Медведь, Дмитрий Войтенко, Иван Глуцкий (все — Сервит).

Отборочный турнир пройдет с 16 по 20 июня. Подопечные Николая Костенко выступят в группе А, где соперниками "сине-желтых" станут Португалия, Германия и Азербайджан.

Согласно регламенту отборочного турнира, после трех игр каждого участника будет составлена сводная таблица и восемь лучших сборных пройдут в Суперфинал Евролиги-2021.