Италия

Туринский клуб довольно давно следить за французом.

Полузащитник Баварии Корентен Толиссо может в ближайшее время сменить клубную прописку.

По информации Джанлуки Ди Марцио, француз контактировал с туринским Ювентусом, который не уверен в подписании Мануэля Локателли из Сассуоло.

Представители "бьянконери" еще в прошлом году обсуждали возможный трансфер хавбека мюнхенского клуба.

Текущее соглашение Толиссо с Баварией действительно до лета 2022 года.

Напомним, что Толиссо успел восстановиться после травмы и попал в состав сборной Франции на Евро-2020.