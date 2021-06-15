Туринский клуб довольно давно следить за французом.
Корентен Толиссо, getty images
15 июня 2021, 14:27
Полузащитник Баварии Корентен Толиссо может в ближайшее время сменить клубную прописку.
По информации Джанлуки Ди Марцио, француз контактировал с туринским Ювентусом, который не уверен в подписании Мануэля Локателли из Сассуоло.
Представители "бьянконери" еще в прошлом году обсуждали возможный трансфер хавбека мюнхенского клуба.
Текущее соглашение Толиссо с Баварией действительно до лета 2022 года.
Напомним, что Толиссо успел восстановиться после травмы и попал в состав сборной Франции на Евро-2020.