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Football.ua продолжает развлекательную рубрику, в рамках которой мы выбираем лучшие комментарии читателей за прошедшую неделю.

Аудитория Football.ua достаточно разнообразная, а активные пользователи в комментариях отличаются четкой собственной позицией относительно различных вещей. Есть те, которые активно готовы обсуждать исключительно футбольные вопросы. Есть те, которым нравится поиграть с огнем и также подискутировать на многие другие темы. Кроме того, наши читатели умеют прекрасно сострить и шикарно повеселить не только других пользователей, но и всю редакцию нашего сайта, что безусловно достойно отдельного внимания.

Уже традиционно мы продолжаем открывать новую неделю развлекательной рубрикой о лучших комментариях прошедших семи дней по мнению нашей редакции. Интересных событий в мире футбола за минувшую неделю было предостаточно, поэтому сразу хочется извиниться перед авторами других смешных комментариев, которые по определенным причинам не попали в сегодняшний обзор. Мониторинг всех ваших реакций на ту или иную новость, даже за такой незначительный период, занимает большое количество времени. Именно поэтому нет возможности увидеть все ваши комментарии. Желаем вам приятного чтения, прекрасного настроения и продуктивной недели!

⚽После того, как украинский специалист Сергей Ребров возглавил клуб Аль-Айн из Объединенных Арабских Эмиратов, в СМИ появилась информация о его заработной плате — 4 миллиона евро в год.

Финансовый вопрос так точно😏

⚽Появлялись слухи, что Сергей Ребров после Ференцвароша мог сменить Андрея Шевченко на посту главного тренера сборной Украины. Сам украинец высказался об этом следующим образом: "Можете представить, чтобы я вонзил Шевченко нож в спину?"

Лига конференций, ниже зарплата, Дайер-Санчес — связка основных центрбеков, Зинченко в составе конкурентов... Еще нужны аргументы, почему выбор был сделан в пользу Аль-Айна, а не Тоттенхэма?😁

⚽Нападающий ПСЖ Неймар не попал в символическую сборную сезона французской Лиги 1.

То на дне рождении сестры, то в тени Месси...

⚽Нападающий амстердамского Аякса Лассина Траоре близок к продолжению карьеры в донецком Шахтере.

Не одобряем, но понимаем👇

Надеемся, автор не против, что мы оставили только эту часть его комментария😏

⚽На прошлой неделе на нашем сайте вышел материал о методах работы Унаи Эмери, в котором рассказывается об огромном влиянии видеоанализа на успехи испанского тренера.

Угадайте, на какую тему было подавляющее количество комментариев?🤔👇

⚽Центральный защитник Серхио Рамос готов пойти на все условия мадридского Реала касательно нового контракта, однако президент клуба Флорентино Перес пока молчит.

Это что, новый регламент Суперлиги?😱

⚽УЕФА объявил о дисквалификации латвийского клуба Вентспилс в еврокубках до сезона-2027/28 из-за мошенничества, взяточничества и коррупции.

Справедливость восторжествовала? 😉

⚽Крайний защитник Барселоны Хорди Альба остался недоволен решением руководства Барселоны расстаться с нападающим Луисом Суаресом в сентябре 2020 года: "Он многое дал Барселоне, а мы отдали его прямому конкуренту — Атлетико".

⚽Официально: Педриньо подписал контракт с донецким Шахтером.

⚽Полузащитник луганской Зари Владислав Кочергин привлек внимание новичка Серии А — Венеции.

Ну, с Коваленко же прокатило🤷‍♂️

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