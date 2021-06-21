Итальянский специалист определился с трансферными целями.
Лукас Торрейра, getty images
21 июня 2021, 08:58
Лацио намерен в ближайшее время усилить сренюю и оборонительную линии. определился с рядом трансферных целей в полузащиту и линию обороны.
Новый главный тренер "орлов" Маурицио Сарри хотел бы видеть в полузащите Юлиана Брандта (Боруссия Д) и Лукаса Торрейру (Арсенал).
Также специалист заинтересован в подписании защитника Фиорентины Хермана Пессельи.
Напомним, что Арсенал начал переговоры с Лацио по трансферу Корреа.
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