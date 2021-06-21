Италия

Итальянский специалист определился с трансферными целями.

Лацио намерен в ближайшее время усилить сренюю и оборонительную линии. определился с рядом трансферных целей в полузащиту и линию обороны.

Новый главный тренер "орлов" Маурицио Сарри хотел бы видеть в полузащите Юлиана Брандта (Боруссия Д) и Лукаса Торрейру (Арсенал).

Также специалист заинтересован в подписании защитника Фиорентины Хермана Пессельи.

Напомним, что Арсенал начал переговоры с Лацио по трансферу Корреа.

Ранее Football.ua составил топ-10 провальных трансферов сезона-2020/21 в Серии А.