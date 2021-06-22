Италия

Уругвайский защитник покинул Милан и отправился в Россию.

Защитник Милана Диего Лаксальт подписал контракт с московским Динамо, сообщает пресс-служба российского клуба.

Соглашение с 28-летним уругвайцем рассчитано на три года и включает в себя опцию продления еще на один сезон.

По информации СМИ, трансфер обошелся Динамо в 3,5 млн евро, а зарплата футболиста составит около 2,5 млн евро в год.

В прошедшей кампании Лаксальт выступал за Селтик на правах аренды. На его счету 26 поединков, в которых он забил один гол.

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