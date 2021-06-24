Италия

Стороны собираются подписать трехлетний контракт.

Нападающий Шанхай СИПГ Марко Арнаутович продолжит свою карьеру в чемпионате Италии. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По информации источника, в услугах 32-летнего австрийца заинтересована Болонья, которая уже согласовала с футболистом трехлетний контракт. Зарплата игрока будет составлять 2,7 миллиона евро в год.

Арнаутович выступает в Китае с лета 2019 года. За это время он провел 39 поединков за Шанхай СИПГ, в которых забил 20 голов и отдал четыре ассиста.

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