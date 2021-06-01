Италия

Бразильцем заинтересовался парижский гранд.

Полузащитник Ювентуса Артур Мело может сменить клуб в ближайшее трансферное окно.

По информации источника, совершенный между Барселоной и Ювентусом обмен бразильца на Миралема Пьянича оставил недовольными обе стороны.

Артур не сумел проявить себя в стане "бьянконери", чему поспособствовали травмы и проблемы с поведением вне футбольного поля.

Сообщается, что 24-летним хавбеком заинтересовался ПСЖ.

В минувшем сезоне бразилец провел 22 матча в рамках Серии А, в которых отметился одним голом.

Ранее Артур Мело рассказывал о впечатлениях от перехода в Ювентус.