Бразильцем заинтересовался парижский гранд.
Артур Мело, getty images
01 июня 2021, 15:55
Полузащитник Ювентуса Артур Мело может сменить клуб в ближайшее трансферное окно.
По информации источника, совершенный между Барселоной и Ювентусом обмен бразильца на Миралема Пьянича оставил недовольными обе стороны.
Артур не сумел проявить себя в стане "бьянконери", чему поспособствовали травмы и проблемы с поведением вне футбольного поля.
Сообщается, что 24-летним хавбеком заинтересовался ПСЖ.
В минувшем сезоне бразилец провел 22 матча в рамках Серии А, в которых отметился одним голом.
Ранее Артур Мело рассказывал о впечатлениях от перехода в Ювентус.