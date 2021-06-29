Италия

Итальянский защитник сделал себе рекламу на качественных матчах Евро-2020.

Защитник Ромы Леонардо Спинаццола попал в сферу интересов трех топ-клубов Европы, сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

По информации источника, в услугах футболиста заинтересовались Реал, Барселона и ПСЖ, которые уже сделали запросы в римский клуб по поводу возможного трансфера 28-летнего футболиста.

Однако отмечается, что пока клубы сделали лишь запросы без конкретных предложений.

В минувшем сезоне Спинаццола провел 39 поединков, в которых забил два мяча и отдал восемь ассистов. Также он дважды признавался лучшим игроком матча на Евро-2020 в составе сборной Италии.

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