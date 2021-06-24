Италия

Итальянец высоко отозвался о португальском специалисте.

Экс-форвард и легенда Ромы Франческо Тотти высказался о назначении Жозе Моуриньо главным тренером "волков".

"Когда он приедет, то сам скажет, что думает. Но мы взяли сильнейшего тренера мира. Хотел бы ли я, чтобы он был моим тренером? Когда был моложе, да.

Вернусь ли я в Рому? Я не говорил ни с кем по этому поводу, для меня нет подходящей должности в клубе", – сказал итальянец.

Ранее Франческо Тотти рассказал о тяжелом выборе на финальном этапе своей карьеры.