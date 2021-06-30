Французский хавбек будет искать себе новое место для продолжения карьеры.
Франк Рибери, Getty Images
30 июня 2021, 22:19
Полузащитник Фиорентины Франк Рибери покинет итальянский клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.
По информации источника, руководство "фиалок" не смогло договориться о новом контракте с 38-летним французом.
Также отмечается, что клуб из Флоренции предложил футболиста Лацио, но римляне не заинтересованы в игроке.
В минувшей кампании Рибери провел 30 поединков, в которых забил два гола и отдал шесть результативных передач.
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