Италия

Французский хавбек будет искать себе новое место для продолжения карьеры.

Полузащитник Фиорентины Франк Рибери покинет итальянский клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По информации источника, руководство "фиалок" не смогло договориться о новом контракте с 38-летним французом.

Также отмечается, что клуб из Флоренции предложил футболиста Лацио, но римляне не заинтересованы в игроке.

В минувшей кампании Рибери провел 30 поединков, в которых забил два гола и отдал шесть результативных передач.

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