Италия

Возрастной француз, вероятно, продолжит выступать в Серии А.

Полузащитник Фиорентины Франк Рибери может остаться в клубе еще на один год.

По информации в Twitter Николо Скиры, "фиалки" ведут переговоры с французом об однолетнем контракте со снижением вдвое заработной платы (с 4 до 2 млн евро за сезон).

Сообщается, что сам 38-летний хавбек, который уже 30 июня может стать свободным агентом, хочет остаться в итальянском клубе.

Окончательное решение будет принято на следующей неделе.

В минувшем сезоне Рибери принял участие в 29 матчах Серии А, в которых отметился 2 голами и 6 результативными передачами.

Ранее Football.ua предлагал читателям пройти традиционный квиз по случаю дня рождения Франка Рибери.