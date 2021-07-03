Голкипер сменил прописку, но остался в Серии А.
Этрит Бериша (справа), ФК Торино
03 июля 2021, 11:59
Вратарь СПАЛа Этрит Бериша подписал контракт с Торино, сообщает официальный сайт туринского клуба.
Соглашение с 32-летним голкипером сборной Албании рассчитан на три года.
В минувшем сезоне Бериша провел 27 поединков, из которых 9 на ноль при 35 пропущенных мячах.
Также на счету Бериши 65 матчей в составе национальной команды.
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