Англия

На горизонте немецкого хавбека может появиться интересный вариант с переездом в АПЛ.

Полузащитник мюнхенской Баварии Леон Горецка может продолжить свою карьеру в английской Премьер-лиге, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк в своем твиттере.

По информации источника, руководство "красных дьяволов" рассматривает возможность перехода 26-летнего немецкого хавбека на случай возможного трансфера полузащитника Поля Погба.

Ранее сообщалось, что агент Горецки ищет для футболиста новую команду.

В минувшей кампании Горецка провел 32 поединка, в которых забил 8 голов и отдал 9 ассистов.

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