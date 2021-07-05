Италия

Полузащитник сборной Украины и Аталанты намерен решить свою проблему с грыжей.

Руслан Малиновский рассматривает вариант с оперативным вмешательством по поводу грыжи живота — сообщает TuttoAtalanta со ссылкой на L'Eco di Bergamo.

Проблемы с грыжей беспокоили Руслана в сезоне-2020/21, и из-за них он не смог выступить в полную силу на Евро-2020, причем даже не попал в заявку на четвертьфинальный поединок против Англии.

Окончательное решение об операции пока на принято, однако в случае, если она все же состоится, Малиновский окажется вне игры примерно на 40 дней.

Один из лидеров национальной сборной Украины перебрался в Аталанту из Генка в 2019 году и с тех пор провел за бергамасков 87 матчей во всех турнирах (19 голов). За украинскую сборную Руслан провел 41 матч (6 голов).