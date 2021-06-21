Италия

Один из лидеров Аталанты заинтересовал еще один топ-клуб Европы.

Полузащитник сборной Украины и Аталанты Руслан Малиновский попал в сферу интересов еще одного топ-клуба Европы. Об этом сообщает журналист Даниэле Лонго в своем твиттере.

По информации источника, в услугах 28-летнего украинца заинтересован Милан, однако отмечается, что трансфер будет сложно оформить из-за высокой цены футболиста и позиции Аталанты.

Помимо украинца, руководство "россонери" также рассматривает вариант с одноклубником Руслана — хавбеком Йосипом Иличичем.

В минувшем сезоне Малиновский провел 43 матча, в которых забил 10 голов и отдал 12 ассистов, а на счету Иличича 38 встреч, 7 забитых мячей и 11 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Милан ведет переговоры с Гентом по Яремчуку.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.