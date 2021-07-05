Италия

Клуб из Турина подыскивает замену своему капитану.

Ожидаемый уход Андреа Белотти нынешним летом заставляет Торино подыскивать нового центрфорварда, и сейчас «быки» вновь обратили внимание на Украину — утверждает Tuttosport.

Ранее Торино, как и еще несколько клубов Серии А, присматривался к динамовцу Владиславу Супряге, однако сейчас внимание "граната" переключилось на героя матча 1/8 финала против Швеции Артема Довбика, принесшего Украине путевку в четвертьфинал Евро-2020.

Как утверждает итальянское издание, Торино следил за форвардом Днепра-1 и ранее. Контракт с клубом 24-летнего нападающего рассчитан до лета 2023 года, но итальянцы надеются на то, что 10 миллионов евро будет достаточно, чтобы заинтересовать руководство Днепр-1.

В сезоне-2020/21 Артем провел в составе Днепр-1 в УПЛ 24 матча и забил 6 мячей.