Италия

Новый тренер римлян хочет подписать немецкого полузащитника.

Лацио рассматривает возможность подписания Юлиана Брандта в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает Gazzetta dello Sport, в немецком полузащитнике лично заинтересован главный тренер римлян Маурицио Сарри.

В минувшем сезоне немецкий хавбек провел в футболке "шмелей" 45 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось забить 4 мяча и отдать 2 результативные передачи.

Напомним, что Боруссия Дортмунд запросила у Лацио 25 миллионов евро за Брандта.