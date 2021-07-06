Новый тренер римлян хочет подписать немецкого полузащитника.
Юлиан Брандт, getty images
06 июля 2021, 22:13
Лацио рассматривает возможность подписания Юлиана Брандта в ближайшее трансферное окно.
Как сообщает Gazzetta dello Sport, в немецком полузащитнике лично заинтересован главный тренер римлян Маурицио Сарри.
В минувшем сезоне немецкий хавбек провел в футболке "шмелей" 45 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось забить 4 мяча и отдать 2 результативные передачи.
Напомним, что Боруссия Дортмунд запросила у Лацио 25 миллионов евро за Брандта.