"Шмели" готовы расстаться с немецким хавбеком за 25 миллионов евро.
Юлиан Брандт, Getty Images
20 марта 2021, 20:23
Полузащитник дортмундской Боруссии Юлиан Брандт может покинуть немецкую команду в летнее трансферное окно, сообщает Goal.com, ссылаясь на Bild.
По информации источника, руководство "шмелей" готово расстаться с 24-летним немцем предстоящим летом, если будут предложения в размере 25 миллионов евро.
Ранее интерес к футболисту проявлял лондонский Арсенал.
Брандт перебрался в Боруссию Д в 2019 году, перейдя из Байера. Его действующий контракт рассчитан до лета 2024 года.
В нынешнем сезоне Брандт провел 36 поединков во всех турнирах, в которых забил три мяча и отдал одну результативную передачу.
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