Германия

"Шмели" готовы расстаться с немецким хавбеком за 25 миллионов евро.

Полузащитник дортмундской Боруссии Юлиан Брандт может покинуть немецкую команду в летнее трансферное окно, сообщает Goal.com, ссылаясь на Bild.

По информации источника, руководство "шмелей" готово расстаться с 24-летним немцем предстоящим летом, если будут предложения в размере 25 миллионов евро.

Ранее интерес к футболисту проявлял лондонский Арсенал.

Брандт перебрался в Боруссию Д в 2019 году, перейдя из Байера. Его действующий контракт рассчитан до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне Брандт провел 36 поединков во всех турнирах, в которых забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

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