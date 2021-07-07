Италия

Новичок элиты итальянского футбола доказал свою финансовую независимость от Лацио.

Салернитана впервые за 23 года вышла в итальянскую Серию А, финишировав на второй строчке турнирной таблицы Серии Б по итогам минувшего сезона, однако клуб рисковал так и не повыситься в классе.

Все дело в том, что президент Лацио Клаудио Лотито является сводным братом Марко Меццаромы, президента Салернитаны, и активно помогал ему в возрождении клуба после банкротства в 2011 году.

Ввиду этого в Италии появились подозрения касательно того, что Салернитана по-прежнему зависима финансово от римского клуба, однако на последнем собрании Итальянской федерации футбола было принято решение разрешить "темно-красным" выступить в следующем сезоне в Серии А.

За данную инициативу проголосовали все члены FIGC, кроме президента Серии Б Мауро Балаты, который воздержался от голосования.

В Итальянской федерации футбола убедились, что футбольный клуб Салернитана функционирует и финансируется полностью автономно и не зависит от Лацио и его президента.