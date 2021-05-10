Италия

Для команды из Салерно это будет лишь третья попытка закрепиться в Серии А.

Сегодня прошли поединки заключительного 38-го тура итальянской Серии В, в одном из которых Салернитана разобралась с Пескарой со счетом 3:0.

Благодаря этой победе команда из Салерно набрала 69 очков и заняла второе место в турнирной таблице. Досрочным чемпионом второй итальянской лиги стал Эмполи, в активе которого 73 очка.

Третья путевка в Серию будет разыграна в плей-офф между Монцой, Лечче, Венецией, Читтаделлой, Брешией и Кьево.

В последний раз Салернитана выходила в Серию А в сезоне-1997/98. Лучшим достижением команды было 15-е место в сезоне-1998/99.

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