Италия

Украинский форвард может перебраться в итальянский чемпионат.

Нападающий киевского Динамо Владислав Супряга может продолжить свою карьеру в итальянской Серии А. Об этом сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари в своем твиттере.

По информации источника, сегодня, 8 июля, в одном из отелей в центре Милана прошла встреча, на который велись переговоры о возможном переходе 21-летнего украинца в состав Дженоа.

Ранее сообщалось, что Дженоа рассматривает трансфер Супряги за 9 миллионов евро. Также не исключен вариант с арендой футболиста с правом дальнейшего выкупа.

В минувшем сезоне Супряга провел 31 матч за "бело-синих", в которых забил три мяча и отдал три ассиста.

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