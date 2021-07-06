Украина

Форвард киевского Динамо может перебраться в Италию.

Нападающий киевского Динамо Владислав Супряга попал в сферу интересов Дженоа, сообщает сайт журналиста Джанлуки ди Марцио.

По информации источника, 21-летний украинец является одним из кандидатов на рассмотрении клуба для усиления атаки в предстоящем сезоне.

Отмечается, что Дженоа хочет выяснить — на каких условиях киевляне готовы расстаться с форвардом, который провел 31 матч в прошлом сезоне и забил три мяча.

Ранее сообщалось, что еще один форвард Динамо Фран Соль перейдет в Эйбар.

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