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Коуч рассказал, почему молодой форвард стал реже играть за клуб.

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу рассказал, почему форвард клуба Владислав Супряга получал мало игрового времени в минувшем сезоне.

"К сожалению, Супряга не оправдал тех ожиданий, которые мы возлагали. Нам нужно было забивать, чтобы побеждать. Цыганков и Буяльский были травмированы, поэтому вся ответственность легла на Супрягу. Он не выдержал этой нагрузки. Он достаточно играл, особенно в первом круге, старался, но не делал того, что сейчас делает, например, Беседин.

Он не помогал нам так, как должен был. У Супряги много плюсов: игра обеими ногами, скорость, игра головой. Но нет агрессивности. Он очень легко теряет мяч и уступает в единоборствах. Проиграл конкуренцию Беседину во втором круге. Конечно, если бы команда была где-то в середине таблицы, он играл бы чаще. Сейчас ему нужно больше игрового времени", — сказал Луческу.

Ранее Луческу рассказал, кто убедил его возглавить киевское Динамо.