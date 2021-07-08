Италия

Чемпион Италии хочет подписать испанского футболиста.

Интер после ухода Ашрафа Хакими в Пари Сен-Жермен находится в поисках нового правого защитника на следующий сезон.

Как сообщает Calciomercato, "нерадзурри" всерьез рассматривают кандидатуру Эктора Бельерина и уже даже сделали предложение.

В прошлом сезоне испанский защитник провел 35 поединков, в которых забил гол и отдал четыре результативных передачи.

Ранее сообщалось, что Арсенал хочет задействовать Бельерина в сделке по Триппьеру, чтобы обойти Манчестер Юнайтед