Чемпион Италии хочет подписать испанского футболиста.
Эктор Бельерин, getty images
08 июля 2021, 18:59
Интер после ухода Ашрафа Хакими в Пари Сен-Жермен находится в поисках нового правого защитника на следующий сезон.
Как сообщает Calciomercato, "нерадзурри" всерьез рассматривают кандидатуру Эктора Бельерина и уже даже сделали предложение.
В прошлом сезоне испанский защитник провел 35 поединков, в которых забил гол и отдал четыре результативных передачи.
Ранее сообщалось, что Арсенал хочет задействовать Бельерина в сделке по Триппьеру, чтобы обойти Манчестер Юнайтед