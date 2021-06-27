Италия

Миланский клуб нашел замену марокканцу, который близок к переходу в парижский гранд.

Защитник Арсенала Эктор Бельерин может в ближайшее время перебраться в Серию А.

По информации источника, миланский Интер ищет замену Ашрафу Хакими, который близок к переходу в ПСЖ.

Сообщается, что сегодня "нерадзурри" связалось с агентами испанца. Интер готов арендовать 26-летнего игрока с правом выкупа, если Арсенал согласится на такие условия.

"Канониры" намерены выручить с продажи Бельерина 20 миллионов евро.

Отмечается, что в случае неудачи с трансфером Эктора, итальянский клуб рассмотрит вариант подписания защитника Челси Давиде Дзаппакосты.

В минувшем ем сезоне Бельерин провел 35 поединков, в которых забил 1 гол и отдал 4 ассиста.

Ранее сообщалось, что Арсенал хочет задействовать Бельерина в сделке по Триппьеру, чтобы обойти Манчестер Юнайтед