Миланский клуб нашел замену марокканцу, который близок к переходу в парижский гранд.
Эктор Бельерин, getty images
27 июня 2021, 19:45
Защитник Арсенала Эктор Бельерин может в ближайшее время перебраться в Серию А.
По информации источника, миланский Интер ищет замену Ашрафу Хакими, который близок к переходу в ПСЖ.
Сообщается, что сегодня "нерадзурри" связалось с агентами испанца. Интер готов арендовать 26-летнего игрока с правом выкупа, если Арсенал согласится на такие условия.
"Канониры" намерены выручить с продажи Бельерина 20 миллионов евро.
Отмечается, что в случае неудачи с трансфером Эктора, итальянский клуб рассмотрит вариант подписания защитника Челси Давиде Дзаппакосты.
В минувшем ем сезоне Бельерин провел 35 поединков, в которых забил 1 гол и отдал 4 ассиста.
Ранее сообщалось, что Арсенал хочет задействовать Бельерина в сделке по Триппьеру, чтобы обойти Манчестер Юнайтед