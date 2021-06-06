Англия

"Канониры" хотят подписать английского защитника.

Арсенал нацелился на подписание правого защитника Атлетико Кирана Триппьера, который также интересен Манчестер Юнайтед.

Как сообщает Marca, "канониры" готовы задействовать в сделке Эктора Бельерина, чтобы обойти манкунианцев в борьбе за футболиста.

В текущей кампании Триппьер провел 34 поединка во всех поединках, в которых отметился шестью ассистами.

Триппьер является воспитанником Манчестер Сити и в Англии он успел поиграть за Тоттенхэм, Бернли и Барнсли.

Напомним, что Эктор Бельерин ранее принял решение покинуть Арсенал в ближайшее трансферное окно.