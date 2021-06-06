"Канониры" хотят подписать английского защитника.
Киран Триппьер, getty images
06 июня 2021, 22:27
Арсенал нацелился на подписание правого защитника Атлетико Кирана Триппьера, который также интересен Манчестер Юнайтед.
Как сообщает Marca, "канониры" готовы задействовать в сделке Эктора Бельерина, чтобы обойти манкунианцев в борьбе за футболиста.
В текущей кампании Триппьер провел 34 поединка во всех поединках, в которых отметился шестью ассистами.
Триппьер является воспитанником Манчестер Сити и в Англии он успел поиграть за Тоттенхэм, Бернли и Барнсли.
Напомним, что Эктор Бельерин ранее принял решение покинуть Арсенал в ближайшее трансферное окно.