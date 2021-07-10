Италия

Клуб будет ликвидирован, если за 9 дней не найдет нового владельца.

Находящийся под административным управлением Ливорно официально объявлен банкротом, процедура ликвидации уже начата — сообщает Football Italia.

По словам администратора Пьер-Паоло Герлоне, у клуба есть время до 19 июля, чтобы найти нового хозяина, иначе он прекратит существование.

Ливорно был завсегдатаем Серии А в середине 2000-х, а в 2007 году даже дошел до 1/16 финала Кубка УЕФА.

Последним в Серии А для Ливорно стал сезон-2013/14. В 2000 году клуб вылетел в Серию С, а год спустя переведен в Серию D из-за финансовых проблем.

В 2000 году хозяином Ливорно стала компания из Нидерландов, занимающаяся сборкой электрокаров.