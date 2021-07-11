Италия

"Нерадзурри" нацелились на защитника Аталанты.

Интер находится в поисках нового правого защитника после ухода Ашрафа Хакими в Пари Сен-Жермен.

Как сообщает издание Todofichajes, "нерадзурри" нацелились на представителя Аталанты Ханса Хатебура.

Ханс Хатебур отыграл 30 поединков этом сезоне, в которых отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами.

Напомним, что на футболиста также претендует еще один участник чемпионата Италии — Ювентус.