Италия

Прибытие футбольного агента на Апеннинский полуостров будет сопровождаться множеством информации о его клиентах.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, по ходу текущей недели Италию намерен посетить с визитом португальский футбольный агент Жорже Мендеш, целью которого будут переговоры с различными клубами относительно его клиентов.

В том числе, в этот список входит и нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду, который совершенно не спешит продлевать свои отношения с "зебрами" на данный момент.

Все встречи с представителями команд у Мендеша будут проходить в Милане, где у него также есть заинтересованность в судьбе нападающего "россонери" Рафаэля Леау, который может покинуть Милан за сумму отступных в 25 млн евро уже в текущее трансферное окно.

Также, Мендеш будет рассматривать возможность трудоустройства Антонио Конте в сардинском Кальяри и возможный уход Дани Мота Карвальо из Монцы, за которую он в прошлом сезоне сыграл 36 матчей, совершив при этом 12 результативных действий (7 голов + 5 голевых передач).