Италия

Португалец все еще не определился со своим будущим.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду может покинуть туринский клуб в текущее трансферное окно.

По информации в Twitter Николо Скиры, португалец не ведет переговоров с "бьянконери" о продлении контракта, который истекает летом 2022 года.

Сообщается, что Ювентус ждет, когда Роналду и его агент Жорже Мендеш решат, покидать ли клуб этим летом. Текущая зарплата форварда составляет 31 миллионов евро за сезон.

Ранее сам Криштиану Роналду поделился мыслями о своем будущем. Также сообщалось, что Роналду нужно снизить требования по зарплате, чтобы сменить клуб в текущее трансферное окно.

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