Италия

"Бьянконери" могут подписать возрастного голкипера.

Вратарь Торино Сальваторе Сиригу попал в сферу интересов Ювентуса.

По информации источника, вернувшийся в клуб главный тренер туринцев Массимилиано Аллегриъ хочет пригласить 34-летнего вратаря, чтобы он составил конкуренцию Войцеху Щенсны в следующем сезоне.

Допускается, что Торино захочет продать итальянца, так как его контракт истекает через год.

В минувшем чемпионате Италии Сиригу провёл 32 матча и пропустил 62 гола.

Ранее сообщалось, что Милан может купить Мерета или Сиригу.