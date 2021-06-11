"Бьянконери" могут подписать возрастного голкипера.
Сальваторе Сиригу, getty images
11 июня 2021, 08:36
Вратарь Торино Сальваторе Сиригу попал в сферу интересов Ювентуса.
По информации источника, вернувшийся в клуб главный тренер туринцев Массимилиано Аллегриъ хочет пригласить 34-летнего вратаря, чтобы он составил конкуренцию Войцеху Щенсны в следующем сезоне.
Допускается, что Торино захочет продать итальянца, так как его контракт истекает через год.
В минувшем чемпионате Италии Сиригу провёл 32 матча и пропустил 62 гола.
Ранее сообщалось, что Милан может купить Мерета или Сиригу.