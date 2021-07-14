Испания

Мадридская команда намерена усилить позицию дублера Яна Облака.

Вратарь Торино Сальваторе Сиригу может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По информации источника, в услугах 34-летнего итальянца заинтересовано Атлетико, которое намерено усилить позицию дублера Яна Облака опытным голкипером.

В прошедшем сезоне Сиригу провел 32 поединка, из которых семь на ноль при 62 пропущенных мячах. На минувшем Евро-2020 Сиригу отыграл одну единственную встречу на ноль.

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