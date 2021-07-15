Италия

Турецкий футболист рассказал о причинах своего решения перейти в стан принципиального соперника "россонери".

Напомним, что ранее Football.ua сообщал о переходе в миланский Интер турецкого полузащитника Хакана Чалханоглу, который ранее выступал за принципиального соперника "змей" — Милан.

После того, как эмоции от неоднозначного трансфера немного поутихли, 27-летний футболист решил рассказать о причинах своего решения.

Это нормально, что болельщики расстроены, но я не первый, кто это делает, и не буду последним, так как многие игроки перешли из Милана в Интер или наоборот.

При всем уважении к Милану, я просто хотел смотреть в свое будущее. Я много сделал для Милана за четыре года, уважал всех в этом коллективе, но у меня новая глава в Интере, и теперь я с нетерпением жду ее начала.

Пьоли был единственным, кто действительно хотел видеть меня в Милане. Я много раз разговаривал с ним, но он уважил мое решение, и пожелал всего наилучшего.

Трансфер произошел очень быстро, мне очень часто звонили спортивный директор Пьеро Аузилио и тренер Симоне Индзаги. Если люди показывают, что они хотят, чтобы вы были в их команде, — вы захотите к ним присоединиться.

Мне нравится система, по которой играет Интер, так как Луис Альберто взял на себя эту роль при Индзаги в Лацио, а мы с ним очень похожи. Пьоли отлично поработал со мной, он позволил мне сыграть ту роль, которая мне нравится, поэтому я сделал так много голевых передач. Теперь мне не терпится создать моменты для Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинеса", — подытожил футболист.

Напомним, что "россонери" могут усилить конкуренцию на позиции Чалханоглу за счет приобретения полузащитника каталонской Барселоны Филиппе Коутиньо.