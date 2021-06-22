Италия

Турецкий хавбек подписал контракт на три года.

Интер на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Милана Хаканом Чалханоглу.

Соглашение с 27-летним футболистом сборной Турции рассчитано на три года. Он достался "нерадзурри" бесплатно, так как 30 июня у него заканчивается контракт с "россонери".

В прошедшем сезоне Чалханоглу провел 43 матча, в которых забил 9 голов и отдал 12 ассистов.

Напомним, Интер стал чемпионом Серии А по итогам минувшей кампании, опередив Милан на 12 очков.

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