Турецкий хавбек подписал контракт на три года.
Хакан Чалханоглу, ФК Интер
22 июня 2021, 20:16
Интер на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Милана Хаканом Чалханоглу.
Соглашение с 27-летним футболистом сборной Турции рассчитано на три года. Он достался "нерадзурри" бесплатно, так как 30 июня у него заканчивается контракт с "россонери".
В прошедшем сезоне Чалханоглу провел 43 матча, в которых забил 9 голов и отдал 12 ассистов.
Напомним, Интер стал чемпионом Серии А по итогам минувшей кампании, опередив Милан на 12 очков.
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