Италия

Футболист может продолжить карьеру в Италии.

Вингер сборной Бразилии и каталонской Барселоны Филиппе Коутиньо входит в сферу интересов Милана.

Руководство Милана ищет замену турку Хакану Чалханоглу, который решил перебраться в стан врага клуба — миланский Интер.

Боссы "россонери" рассматривают вариант с арендой Коутиньо, хотя раньше сообщалось, что Барселона планирует его продать.

Помимо Милана в услугах 29-летнего хавбека интересуется английский Лестер и французский Марсель.

В минувшем сезоне Ла Лиги Коутиньо сыграл за Барсу 12 матчей, в которых забил два гола и отдал два голевых паса.



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