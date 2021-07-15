Италия

Капитан чемпионов Европы по-прежнему остается свободным агентом.

Защитник Джорджо Кьеллини ждет предложения нового контракта от Ювентуса, однако клуб не спешит начинать переговоры — сообщил агент футболиста.

Срок действия контракта Кьеллини с Ювентусом истек 30 июня, в то время, как Джорджо капитанствовал в сборной Италии, в итоге выигравшей Евро-2020. В следующем месяце ветерану исполнится 37, но завершать карьеру он пока не собирается.

"Для того, чтобы подписать контракт, нужна заинтересованность двух сторон, – прокомментировал ситуацию для Radio Radio агент футболиста Давиде Липпи. – Отправляясь на Евро-2020, Джорджо концентрировался только на сборной, но сейчас мы ждем, что скажет Ювентус".

"Мы ни в коем случае не переживаем из-за того, что пока нет контактов с клубом. У нас достаточно времени до конца лета. Сейчас у нас пока нет конкретных предложений от других клубов, но в любом случае у Ювентуса будет приоритет, поскольку Кьеллини — это символ клуба".

"Разговоры о том, что Джорджо уже далек от лучшей формы — чистое безумие. Он оправился от тяжелейшей травмы и в итоге стал чемпионом Европы в составе сборной Италии".

Кьеллини провел 112 матчей за национальную сборную Италии (8 голов), а на клубном уровне выступал за Ливорно (68 матчей во всех турнирах, 4 гола), Фиорентину (42, 3) и Ювентус (535, 36).

9-кратный чемпион Италии, 5-кратный обладатель Кубка Италии, 5-кратный обладатель Суперкубка Италии, чемпион Европы 2021 года.