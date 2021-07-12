ЧМ-2022. Отбор

36-летний Кьеллини сомневается, что выступит на следующем мундиале.

Сборная Италии в рамках финала чемпионата Европы играла против сборной Англии и добилась победы в серии пенальти.

После финального поединка 36-летний итальянский защитник Джорджо Кьеллини высказал сомнения касательно того, что выступит за свою сборную на чемпионате мира в 2022 году.

Впрочем, его 34-летний партнер по команде Леонардо Бонуччи заверил, что сможет убедить Кьеллини отправиться на мундиаль.

"Я позабочусь о том, чтобы он согласился. Мы вместе поедем в отпуск, и я договорюсь с ним. Не беспокойтесь", — приводит слова Бонуччи Sky Sport Italia.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча между Италией и Англией.