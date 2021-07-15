Италия

Французский клуб сможет выкупить футболиста за 10 миллионов евро.

Нападающий Ромы Джастин Клюйверт вновь покинет итальянскую команду и отправится в очередную аренду. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По информации источника, в услугах 22-летнего голландца заинтересована Ницца, которая уже договорилась с "волками" о годичной аренде. Также у французского клуба будет возможность выкупить игрока за 10 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Клюйверт выступал на правах аренды за Лейпциг. На его счету 19 поединков и три забитых мяча.

Регистрируйтесь на турнире Football.ua по FIFA 21 и выигрывайте крутые призы.